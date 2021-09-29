Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi kim?

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından galip ayrılan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Avrupa'da da galip gelerek avantaj yakalamak istiyor.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 8 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. (DHA)