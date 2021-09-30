Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk edecek. Eintracht Frankfurt'u elinden kaçıran Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, Yunan ekibi karşısında ilk galibiyetini ve liderlik koltuğunu almaya çalışacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Olympiakos’u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Olympiakos ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

Fenerbahçe-Olympiakos maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

CBC Sport

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

En büyük koz taraftar!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, gruptaki ilk iç saha karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmayacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Ancak Sarı-Lacivertli futbolseverlerin biletlere büyük ilgi gösterdiği ve zorlu mücadelede tribünlerde 20 binin üstünde taraftarın olmasının beklendiği bildirildi.

Maçın hakemi Alejandro Hernandez

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla İstanbul’da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA’nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu’nda 19.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Fenerbahçe, Avrupa’da 234. kez sahne alacak

Olympiakos’u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 120. maçını oynayacak. Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.