Fenerbahçe-Olympiakos maçından geriye kalanlar

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares’in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertlilerin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile çektiği bir şut direkten döndü. Müsabakanın 63. dakikasında Masouras’ın ikinci golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken, Olympiakos puanını 6’ya çıkardı.

Zajc 4 maç sonra sahne aldı

Fenerbahçe’nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kalan Zajc, maçın 70. dakikasında Luiz Gustavo’nun yerine oyuna dahil oldu.

Szalai-Min-jae aksadı

Fenerbahçe savunmasının beğenilen isimleri Attila Szalai ve Kim Min-jae, Olympiakos karşısında zor anlar yaşadı. Konuk ekibin attığı ilk golde Szalai meşin yuvarlağı kaptırırken, rakibine ani atak fırsatı vermek durumunda kaldı.

Min-jae ise bazı pozisyonlarda zamanlama hatası yaparak rakibinin pozisyon bulmasına sebep oldu. Sezon başından beri çok beğenilen iki isim, bu karşılaşmada beklentinin altında kaldı.

Taraftarlardan takıma destek

Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu.

Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi. (AA)