Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Frankfurt'la 1-1 berabere kalmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, Olympiakos'u eli boş gönderip avantaj yakalamak istiyor. Sarı Lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Marcel Tisserand, zorlu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Olympiakos muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar (Novak), Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas (Mesut), Rossi, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Karbownik, Cisse, Sokratis, Reabciuk, M'Vila, Camara, Bouchalakis, Lopes, Onyekuru, Tiquinho

Valencia yıkıma hazır!

Ekvadorlu yıldız, Hatayspor maçında yaptığı iki asistle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Enner Valencia, şimdi de gözüne Olympiakos'u kestirdi. Tecrübeli oyuncu, savunma arkası koşularıyla Yunan ekibinin yavaş stoperlerine karşı üstünlük kurmayı planlıyor. Valencia ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitirip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.

Mesut Özil belirsizliği

Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. Yıldız solakın oynama ihtimalinin bulunduğu, maç saatinde durumunun netleşeceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun görev yapamaması halinde Dimitrios Pelkas'ın sahada olması bekleniyor. Ayrıca İrfan, Sosa, Tisserand ve Nazım çalışmalara başlasa da bu akşamki mücadele de riske edilmeyecek.

En büyük koz taraftar!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, gruptaki ilk iç saha karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmayacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Ancak Sarı-Lacivertli futbolseverlerin biletlere büyük ilgi gösterdiği ve zorlu mücadelede tribünlerde 20 binin üstünde taraftarın olmasının beklendiği bildirildi.

Maçın hakemi Alejandro Hernandez

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla İstanbul’da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA’nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu’nda 19.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Fenerbahçe, Avrupa’da 234. kez sahne alacak

Olympiakos’u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 120. maçını oynayacak. Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

Vitor Pereira ile 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.