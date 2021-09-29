UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe , Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta Eintracht Frankfurt'u elinden kaçıran ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almaya çalışacak. Konuk ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Temsilcimiz ise 1 puanla 2. sırada. Grupta Antwerp’i yendikten sonra takılmayan Olympiakos, ülkesinde oynadığı 3 maçı da kazandı. Fenerbahçe deplasmanına son 4 maçını kazanmış bir takım olarak çıkacak olan takımda özellikle hücum hattında El Arabi’nin bu sezon dikkat çekici bir performansı var. D Grubu'ndaki diğer maçta ise Royal Antwerp, Frankfurt'u konuk edecek.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Yarın akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Miha Zajc ile Serdar Aziz dönüyor

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Olympiakos karşılaşması öncesi müjdeli haber geldi. Yarınki maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlayan Sarı- Lacivertliler'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Miha Zajc ile Serdar Aziz, antrenmana katılıp, arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu ikilinin Olympiakos maçının geniş kadrosuna alınması ve yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Bu ikiliden sevindirici haber gelirken İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı olarak özel programı uyguladı. Bir diğer sakat Tisserad'ın ise tedavisine devam edildi. Kanarya, son çalışmasını ise bugün akşam saatlerinde yapıp, maç saatini beklemeye başlayacak.

Maçın hakemi Hernandez

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla İstanbul’da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA’nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu’nda yarın 19.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Taraftar stada akın edecek

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, gruptaki ilk iç saha karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmayacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Ancak Sarı-Lacivertli futbolseverlerin biletlere büyük ilgi gösterdiği ve yarınki mücadelede tribünlerde 20 binin üstünde taraftarın olmasının beklendiği bildirildi.

Valbuena yedek Onyekuru 11'de

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'in, yarınki maç öncesi kafasındaki ilk 11'i oluşturduğu konuşuluyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Vitor Pereira gibi Portekizli olan Martins, ligde deplasmanda 2-0 kazandıkları Asteras Tripolis karşılaşmasında olduğu gibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena'yı yedek soyunduracak. Valbuena'nın mücadelenin gidişatına göre sahne alması bekleniyor.

Gary Rodrigues listede yok

Ancak deneyimli hoca, Süper Lig 'de oynamış bir başka isim olan eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'ya ilk 11'de şans verecek. Gary Rodrigues ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda olamayacak. Portekizli hocanın forvette tercihini 8 maçta 3 golü olan Youssef El Arabi'den yana kullanacağı öğrenildi