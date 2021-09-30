Fenerbahçe-Olympiakos CANLI

Fenerbahçe -Olympiakos maçı başladıFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Frankfurt'la 1-1 berabere kalmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, Olympiakos'u eli boş gönderip avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe-Olympiakos maçı başladı

Maçtan önemli dakikalar

Fenerbahçe-Olympiakos maçı başladı.

1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına doğru sokulan Ferdi'nin şutunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

Olympiakos'tan erken gol

5. dakikada Szalai'nin kaptırdığı top sonrası başlayan Olympiakos atağında Masouras'ın pasıyla Tiquinho, savunmanın arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7. dakikada Valencia sol kanatta topla buluşup iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sol kanattan Reabcuik'un ortasında Tiquinho kafayı vurdu. Yükseklik kazanan topu kaleci Altay kontrol etti.

26. dakikada Pelkas'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Valencia'nın şutunda kaleci Vaclik topu kontrol etti.

Altay'dan harika kurtarış

36. dakikada Masouras'ın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topa Mady Camara gelişine bir vuruş yaptı. Altay gole izin vermedi.

45. dakikada Novak'ın ceza sahasına doğru gönderdiği top savunmadan sekip Rossi'nin önünde kaldı. Rossi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

İlk yarı 1-0 Olympiakos'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46. dakikada Rossi'nin sol çaprazdan ceza sahasına kestiği topa Valencia dokundu. Seken topa Novak hamle yaptı ancak top kaleci Vaclik'te kaldı.

48. dakikada Mert Hakan'ın sol kanattan ön direğe kestiği topa Valencia kafayı vurdu. Ancak topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, ikinci yarının başlamasıyla birlikte Olympiakos kalesini abluka altına aldı.

Fenerbahçe-Olympiakos ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

Fenerbahçe - Olympiakos maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino üstlendi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira; Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed'in yerine ise Osayi-Samuel'e görev verdi. Kalede Altay'a görev veren Pereira, savunmada Filip Novak, Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye, orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'a kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valenci'ya forma verdi.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti. Teknik direktör Pereira'nın kararı ile Mesut Özil kadroya dahil edilmedi.

ZAJC 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde Miha Zacj, 4 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle ligde 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplam 4 maçı kaçıran Zajc, Olympiakos maçı ile kadroda yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu mücadeleye yedekler arasında başladı.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısına 9 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand forma giyemedi. Bu oyunculara ek olarak gribal enfeksiyon yaşayan Mesut Özil de Olympiakos karşısında takımını yalnız bıraktı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da görev alamadı.

TRİBÜNLER DOLDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

VALBUENA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'ya sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu. Isınma sırasında tribünlere çağrılan Valbuena, taraftarların desteğini karşılıksız bırakmadı. Öte yandan Fransız futbolcu mücadelede yedek soyundu.





Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Valencia yıkıma hazır!

Ekvadorlu yıldız, Hatayspor maçında yaptığı iki asistle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Enner Valencia, şimdi de gözüne Olympiakos'u kestirdi. Tecrübeli oyuncu, savunma arkası koşularıyla Yunan ekibinin yavaş stoperlerine karşı üstünlük kurmayı planlıyor. Valencia ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitirip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.

Mesut Özil'in yerine Pelkas

Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. Maç kadrosunda yer almayan tecrübeli oyuncunun yerine Dimitrios Pelkas sahada olacak. Ayrıca İrfan, Sosa, Tisserand ve Nazım çalışmalara başlasa da bu akşamki mücadele de riske edilmeyecek.

En büyük koz taraftar!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, gruptaki ilk iç saha karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmayacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Ancak Sarı-Lacivertli futbolseverlerin biletlere büyük ilgi gösterdiği ve zorlu mücadelede tribünlerde 20 binin üstünde taraftarın olmasının beklendiği bildirildi.

Maçın hakemi Alejandro Hernandez

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla İstanbul’da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA’nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu’nda 19.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Fenerbahçe, Avrupa’da 234. kez sahne alacak

Olympiakos’u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 120. maçını oynayacak. Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

Vitor Pereira ile 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.