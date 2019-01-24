Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 20. haftasında bugün sahasında Yunan temsilcisi Olympiacos ile mücadele edecek.

Ligde geride kalan 19 haftada Sarı- Lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, Kırmızı- Beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon takımın başına coach David Blatt’i getiren Olympiacos ile Fenerbahçe Beko arasında ilk yarıda deplasmanda oynanan mücadeleyi Obra ve Askerleri 73-72 kazanmıştı.

İki takım, EuroLeague’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı.

İstanbul’da oynanan maçlarda ise Olympiakos’un 4’de 3’lük üstünlüğü bulunuyor.