Fenerbahçe Beko - Olympiacos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 20. haftasında bugün sahasında Yunan temsilcisi Olympiacos ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada Sarı- Lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, Kırmızı- Beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Olympiacos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Bu sezon takımın başına coach David Blatt’i getiren Olympiacos ile Fenerbahçe Beko arasında ilk yarıda deplasmanda oynanan mücadeleyi Obra ve Askerleri 73-72 kazanmıştı.

İki takım, EuroLeague’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı.

İstanbul’da oynanan maçlarda ise Olympiakos’un 4’de 3’lük üstünlüğü bulunuyor.