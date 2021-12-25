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Fenerbahçe, ÖK Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, ÖK Yeni Malatyaspor maçına hazır

Fenerbahçe , Süper Lig ’in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertliler, tesislerde kampa girdi.


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