Fenerbahçe, ÖK Yeni Malatyaspor maçına 3 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe , Süper Lig ’in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas ve Enner Valencia yedek kulübesinde yer aldı. Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de bu 3 ismin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a şans verdi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Serdar Dursun ile sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak yer aldı.

Öte yandan Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor maçında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.



