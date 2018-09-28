Fenerbahçe Oğuz Kaan Güçtekin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe, altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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