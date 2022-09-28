Fenerbahçe 'de bu sezon kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkartılmayan Filip Novak ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli kulüp yaptığı resmi açıklama ile karşılıklı olarak yapılan anlaşma sonucu yolların ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama...

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.









Trabzon'dan gelmişti...

Novak 2020 yılında Trabzonspor 'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da başarılı sezonlarının ardından aynı başarıyı Fenerbahçe'de sürdürememişti. Novak'ın Sarı-Lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.







