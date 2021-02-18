Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sezon içinde yaptığı hamlelerle önemli çıkış yakalarken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı. İtalyan gazeteci Matteo Andreani'nin haberine göre Fenerbahçe, Panathinaikos'un yıldızı Nemanja Nedovic'i kadrosuna katmak istiyor.

Panathinaikos, Sırp yıldızı kadrosunda tutmak istese de oyuncuyla Fenerbahçe ve Real Madrid ilgileniyor. İki ekibin de oyuncunun transferi adına temaslara başladıkları belirtiliyor.

Avrupa'da Kızılyıldız, Lietuvos Rytas, Valencia, Unicaja, Olimpia Milano ve Panathinaikos formaları giyen Nedovic, 2013-14 sezonunda da NBA'de Golden State Warriors kadrosunda yer almıştı.

Unicaja Malaga forması giydiği dönemde EuroLeague kariyer rekorunu Fenerbahçe'ye karşı kıran Nemanja Nedovic, bu sezon Atina'daki Panathinaikos maçında da temsilcimize karşı 7 üçlük isabeti kaydederek ulaştığı 28 sayıyla yıldızlaşmıştı.