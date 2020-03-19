Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibinin yaptığı çalışmalarda özellikle futbolun taktiksel açıdan oynanması ile ilgili bu işe kafa yoran Yalçın Koşukavak, yeni felsefeyi oluşturacak ekip içinde düşünülüyor. Başkan Koç’un Yalçın Koşukavak dışında başka isimleri de takip ettiği ve bu isimlerle de görüşmeler yapabileceği ifade edildi.

Altay Teknik Direktörü’nün taktik ve futbol düşüncesi şöyle:

- Olmazsa olmaz, topa sahip olmak... Takımların tamamında üzerinde durduğu en önemli konu bu.

- Sisteminde bölge yoktur. Sağ beki bir anda forvette görebilirsin. Kanat oyuncusunu da bekte. Asla sabit oyun istemez.

- Taktiksel anlamda dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyor.

- İstanbulspor’da belli bir sistem, sürekli aynı oyuncuların oynaması ve doğru bir mali ve idari yapı altında başarılı oldu. Ancak Bursaspor gibi baskının olduğu bir yerde başarılı olamadı. (Skorer)