Fenerbahçe Nazım Sangare ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberi...Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor'dan transfer ettiği 1994 doğumlu sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Milli oyuncu 2017-18 sezonundan beri formasını giydiği Akdeniz ekibinde 75 lig maçında oynamış ve 3 gol kaydetmişti

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor’dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare’ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı