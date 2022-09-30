Fenerbahçe, Natasha Howard ile anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına değerli bir hamleye imza attı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamada ABD'li milli oyuncu ile kısa süreli transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin sonuçlandırılması adına Pazar günü İstanbul'a geleceği ifade edildi.

2019'da WNBA'de Yılın Savunmacısı seçilen Natasha Howard; Minnesota Lynx ve Seattle Storm formaları altında elde ettiği toplam 3 şampiyonluğun ardından WNBA kariyerini New York Liberty'de sürdürmekte.