Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlıyor. Avrupa'ya devam etmek isteyen İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, dişli rakibini devirmenin hesaplarını yaparken beklemediği bir skorla karşı karşıya kaldı. Konuk takım, 45'te Ibrahim Traore'nin golüyle öne geçti, Fenerbahçe, 58'de Dimitrios Pelkas'la eşitliği yakaladı ancak 62'de Dorley'i, 64'te Lingr'i durduramadı. 83'te Ferdi Kadıoğlu sonucu belirledi ve 90 dakika konuk ekibin 2-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçeli taraftarlar, bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekibin nasıl tur atlayacağını araştırıyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Deplasman golü kuralı geçerli mi?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan ilk maçı konuk takım 2-3 kazandı. Çekya'da Eden Arena'da oynanacak rövanşta temsilcimizin işi bir hayli zor olacak. Slavia Prag, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Bilindiği üzere artık deplasman golü kuralı geçerli değil. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetinde maç uzayacak. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak Slavia - Prag maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

İsmail Kartal çare olamadı

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra yönetimin teknik adam arayışları sonuçsuz kalmıştı. Sarı-Lacivertliler bu nedenle sezon sonuna kadar İsmail Kartal’ı takımın başına getirdi. 60 yaşındaki çalıştırıcı adeta ateşten gömleği giydi, Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmak için ekibiyle Samandıra’ya kamp kurdu. Ancak Kartal’ın çabaları da şu ana kadar sonuç vermedi. Kanarya, tecrübeli teknik adamın yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan alabildi, Başakşehir’e Kadıköy’de kaybetti.

Elde sadece Konferans Ligi kaldı

Bu sonuçlar, üst sıralara tırmanmak için yeterli olmadı. Fenerbahçe’nin bu sezonki en gerçekçi hedefi Türkiye Kupası’ydı. Ancak orada da Kayserispor, Kadıköy’de, üstelik yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen kazandı, Sarı-Lacivertliler havlu attı. Elde sadece Konferans Ligi kaldı. İsmail Kartal, “Rakibi çok iyi analiz” ettik dedi. Ancak Slavia Prag, deplasmanda oynamasına rağmen üstün bir futbolla 3-2 kazandı ve rövanş için avantaj elde etti. Kısacası Kartal da Fenerbahçe’ye ilaç olamadı.

Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselme ümitlerini Slavia Prag karşısında rövanşa taşımasını sağlayan 1 numaralı isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Bu sezon kanattan bir bek oyuncusuna dönüşen Ferdi, Novak'ın da yokluğunda Prag karşısında hem kanat hem de bek görevini adeta aynı anda yaptı. Çek ekibinin oyunda üstünlüğü sağladığı ve tribünlerin takıma olan tepkisinin iyice arttığı anda Ferdi, skora isyan eden tek isim gibiydi. 58'de soldan rakip ceza sahasına giren genç oyuncunun asistinde Dimitrios Pelkas, golü attı.

Alkış alan tek isim...

Bu Pelkas'ın, bu sezon Avrupa Kupası'ndaki ilk, toplamda 3. golüydü. Tribünler, pası veren Ferdi'ye tezahüratlarla tam destek verirken, oyuncuların büyük bir kısmını protesto ediyordu. Slavia, skoru 3-1'e getirdiğinde umutlar tur için azalırken yıldız futbolcunun 83'te gönderdiği şut, rakibe de çarparak ağlara gitti ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Böylece gelecek hafta Perşembe günkü rövanş öncesi tur umutları devam etti.