Fenerbahçe, müthiş seriyi sürdürmeye kararlı

Sarı-Lacivertliler için sezonun şu ana kadarki bölümü tek kelimeyle harika geçti. Jorge Jesus’un da, “Daha iyisi olamazdı” sözleriyle dile getirdiği müthiş başlangıç, Fenerbahçe ’yi iki kulvarda da zirveye taşıdı. Kanarya, Avrupa Ligi B Grubu’nu lider bitirerek aynı Sivasspor gibi mart ayına kadar Avrupa macerasına ara verdi. Onlar da artık tamamen lige odaklanacak. SarıLacivertliler ile Yiğido arasındaki en büyük fark ise Jorge Jesus ve öğrencilerinin Süper Lig’e de damga vurmuş olması.

6 galibiyet, 1 beraberlik

Fenerbahçe, son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak muhteşem bir seri yakaladı, zirveyi ele geçirmeyi başardı. Üstelik bunu, birçok takıma oranla 1 maç eksik oynamasına rağmen yaptı. Sarı-Lacivertliler, resmi maçlarda ise peş peşe 13 kez yenilgi yüzü görmedi. Formunun zirvesinde olan Kanarya’nın bugün en önemli avantajlarından biri de yine taraftarı olacak. 12. adam bu mücadeleye de büyük ilgi gösterdi, satışa çıkan 43 bin 822 biletin tamamı tükendi.

Jesus’tan son uyarı

Jorge Jesus, dünkü son antrenmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Bunun bilincinde olup, ayaklarımızın yere sağlam basması gerek. Sivasspor ligde istediği konumda olmasa da Avrupa’da kalitesini gösterdi. Bize karşı ekstra motive olacaklar. Sizden beklentim her zamanki gibi aynı, rakibe bakmadan, sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayarak elinizden gelenin en iyisin ortaya koymanızı istiyorum” dedi.

5 oyuncu yok Rossi belirsiz

Fenerbahçe’de son haftalarda olduğu gibi Sivasspor maçı öncesinde de önemli eksikler var. Son olarak Lincoln, Dianmo Kiev karşılaşmasını tamamlayamamıştı. Brezilyalı oyuncu bugün forma giyemeyecek. Ayrıca Luan, Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat ve Gustavo’nun sakatlıkları da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’de Diego Rossi’nin durumu ise belirsiz. Uruguaylı oyuncu hakkındaki son karar, maç saatinde verilecek. Rossi’nin kadroda olma ihtimali var.

Hüseyin Göçek’le farklı kazanmıştı

MHK, bu akşamki maç için Hüseyin Göçek’i görevlendirmişti. 45 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Fenerbahçe, bu sezon Göçek’in düdük çaldığı tek maçta Alanyaspor ’u ağırlamış ve sahadan 5-0’lık galibiyet ile ayrılmıştı. Maçta Sarı-Lacivertliler lehine penaltı kararı çıkarken, Alanya’dan 2 oyuncu sarı kart görmüştü. Sivasspor ise ligin 6. haftasında Hüseyin Göçek’in yönettiği maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı.