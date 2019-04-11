Ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine yemek davetinde bulunmuş ancak stada taraftarlarla birlikte gelen yönetim, yemeğe zaman kalmadığı için yemek yerine çay ve kahve sohbetinde rakip yönetimle sıcak bir diyalog gerçekleştirmişti. Galatasaray yönetimi henüz kendilerine bir davet ulaşmadığını ancak ulaştığı zaman icabet edeceklerini söylediler. Bu arada sarı-kırmızılıların stattan sorumlu yöneticisi Mahmut Recevik, Aslantepe'den Kadıköy'e gidecek 2140 taraftarı taşıyacak otobüslere kafile başkanlığı yapacak ve protokol yerine deplasman tribününde oturacak.

KOÇ RAKAMI AÇIKLADI: 375 BİN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki yazısında 'Fener OL' projesi hakkında bilgi verdi. Koç, lansmanın yapıldığı 4 Nisan tarihi itibariyle kredi kartı, SMS ve banka EFT/ Havale ve PTT yoluyla 375 binin üzerinde işlem gerçekleştirildiğini belirtip, "Hedefimize ulaşmak için daha yolun başında olsak da henüz 1 hafta geçmeden taraftarımızın gösterdiği bu ilgi memnuniyet vericidir. Unutmayalım ki Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik, üzüntüsüyle, sevinciyle, hayatın ta kendisidir. Hep birlikte başaracağız. İyi ki varsınız! Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz" ifadelerini kullandı.

CEZASI YARIN BİTECEK CENGİZ PROTOKOLDE

PFDK'DAN aldığı cezası yarın bitecek olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Nisan'da oynanacak derbi maçla protokol tribününe dönebilecek. Cengiz, maçı ilk yarıdaki derbide olduğu gibi F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la yan yana izleyecek.

(Sabah)