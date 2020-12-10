Sarı-Lacivertliler, Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç’i sezon başında 17.5 milyon Euro (166.2 milyon TL) gibi yüksek bir bedelle Lazio’ya satmıştı. Başarılı oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri olsa da bu satış Fenerbahçe’yi ekonomik anlamda fazlasıyla rahatlatmış, harcama limitlerinin de yükselmesini sağlamıştı. Muriç için İtalya’da işler iyi gitmiyor. Önce koronavirüse yakalanan, ardından sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu beklentilerin uzağında kaldı.

20 yıl sonra başardılar

Muriç, sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Vedat Muriç, performans olarak sıkıntılı bir dönemden geçse de Fenerbahçe’ye para kazandırmaya devam ediyor! Lazio, önceki akşam Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başardı. Muriç, 6 karşılaşmanın 4’ünde sahaya çıkarken toplamda 125 dakika süre aldı ve hiç skor katkısı yapmadı. Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bu başarısı sonrası, sözleşmede yer alan madde gereğince 1 milyon Euro (9.5 milyon TL) daha kazandı.

Elmas’tan da para gelebilir!

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde İtalya’dan bir gelir daha elde edebilir! Eljif Elmas, geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Napoli’ye satılmıştı. Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, Makedon yıldızı başka bir takıma sattığında, anlaşılan rakama bağlı olarak Fenerbahçe 1.5 milyon Euro’yu (14.2 milyon TL) geçmeyecek şekilde bundan pay alacak. Son dönemde çıkan haberlere göre Leeds United, 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon Euro (237.5 milyon TL) teklif etti. Napoli ise bu rakamı çok düşük bularak reddetti. İtalyan basınına göre Leeds’in yanı sıra Dortmund ve Leipzig ile Benfica, Elmas’ı yakından takip ediyor.

Yusuf Dursun



