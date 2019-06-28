Fenerbahçe Muriç için genç futbolcuları verecek

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak için çabalıyor.

Bir taraftan UEFA'dan gelecek kararı bekleyen bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler daha önce de istediği Ç. Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için gözünü iyice kararttı. Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için yeniden harekete geçen Ali Koç yönetimi, Muriç için büyük umutlarla kadroya katılan gençleri feda etmeye hazır. Vedat Muriç geçtiğimiz günlerde Ç. Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini reddetmiş ve büyük takımlardan birine gitmek istediğini yönetime iletmişti.

TORİNO DA İSTİYOR

İtalyan Tutto Mercato adlı internet sitesi, Serie A ekiplerinden Torino ve Sassuolo'nun Vedat Muriç'le ilgilendiğini yazdı. Ç. Rizespor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Muriç, geride kalan sezonda çıktığı 36 maçta 17 gol ve 8 asist kaydetmişti.(Türkiye Gazetesi)