Fenerbahçe’nin, 1. Lig ekibi Menemenspor forması giyen Murat Elkatmış ile ilgilendiği belirtilmişti. İzmir ekibinin çalıştırıcısı Cenk Laleci, konuyla ilgili olarak Radyospor’a konuşarak, “Murat gelecek vadeden önemli bir oyuncu. Kendisine bu sezon şans verdik, iyi kullandı. Fenerbahçe’nin Murat için kulübümüze sözlü bir teklifi oldu. İstediğimiz bonservis ücreti 2 milyon TL. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 ya da 20 pay. Murat stil olarak Quaresma’ya benziyor. Kendisine yerli Quaresma diyoruz” ifadelerini kullandı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon ligde 14 maçta oynadı, 1 gol atıp 3 asist yaptı.