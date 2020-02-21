Fenerbahçe muhteşem bir seri yakaladı

Sarı-Lacivertliler adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Ligde 17 Nisan 2005’te Beşiktaş’a karşı aldığı 4-3’lük mağlubiyetten sonra Kadıköy’de 3 büyüklere karşı kaybetmeyen Kanarya, muhteşem bir seri yakaladı. Bu süreçte cezası nedeniyle biri İzmir’de olmak üzere toplamda 49 maça çıkan Fenerbahçe, 26 galibiyet, 22 beraberlik aldı, rakip fileleri 76 kez havalandırırken kalesinde ise 33 gol gördü.

Ersun Yanal’ın öğrencilerinin hedefi, pazar günü evinde Galatasaray’ı devirip bu seriyi 50 maça çıkarmak.