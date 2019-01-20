Devre arasında kadrosuna kaliteli ve katkı sağlayacak isimleri katmak isteyen Fenerbahçe’de gündeme gelen oyunculardan biri de, Chelsea’de bu sezon forma şansı bulamayan Victor Moses’ti. Sarı- Lacivertliler, Maviler’in başına İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin gelmesiyle gözden düşen Moses için geçtiğimiz hafta son teklifini yapmıştı.

Hatta Sportif Direktör Damien Comolli, Londra’ya giderek bizzat transfer görüşmelerini yürüttüğü ve bu işi bitirmek için tüm imkanları seferber ettiği belirtilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da ısrarla istediği hem sağ bek hem de sağ kanat oynayabilen Moses transferinde mutlu sona ulaşıldığı öğrenildi.

Kontrolden geçecek

Alınan bilgiye göre İngiliz temsilcisinin, 28 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına Fenerbahçe’ye verdiği ifade edildi. Deneyimli oyuncunun transferinin son pürüzlerin de aşılmasının ardından yarın resmen açıklanacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Sonrasında ise Moses’in Türkiye’ye gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmen Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Yusuf Dursun