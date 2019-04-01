Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde yapılan hücum ve defans organizasyonlarının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.