Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

03 Nisan 2019, Çarşamba 16:10
- A +
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, grup halinde yan top ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman hücum ve defans organizasyonlarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.