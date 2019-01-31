Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe, Empoli forması giyen Sloven oyuncu Miha Zajc ile de anlaşma noktasına geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Empoli'ye 6.5 milyon euro + Salih Uçan'ın bonservisini teklif eden Fenerbahçe, görüşmelerde son noktaya geldi.

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Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.

Orta sahanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.