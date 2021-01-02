Fenerbahçe Mesut Özil için haber bekliyor

Sarı-Lacivertliler için ‘imkansız’ görünen Mesut Özil transferinde umut ışığı belirmişti. Arsenal, kadroda düşünmediği oyuncuları, kadro içinde huzursuzluk yaşanmaması adına maaşlarının büyük bölümünü karşılamaya devam etme pahasına gönderme kararı almıştı. Bu yönde ilk adım Sead Kolasinac ile atıldı. Mesut Özil’in takım içindeki en yakın arkadaşı olan başarılı sol bek, eski takımı Schalke’ye kiralandı. Arsenal, Kolasinac’ın haftalık 100 bin Pound’luk maaşının büyük bölümünü ödemeyi sürdürecek.

Mesut’la görüşülecek

Boşnak oyuncu ile yollarını ayıran İngiliz ekibinde gözler şimdi Mesut Özil’e çevrildi. Juventus’un devreden çıkmasıyla birlikte yıldız oyuncuyla ilgilenen tek takım olarak Fenerbahçe kaldı. Mesut’un haftalık 350 bin Pound’luk maaşı, Sarı-Lacivertliler’in ödeyebileceği rakamdan çok uzak. Kanarya, Arsenal’ın bu maaşın ne kadarlık bölümünü karşılayacağı yönünde haber bekliyor. İngiliz ekibinden gelecek mesajın ardından Mesut’la da bir görüşme yapılarak, ondan da fedakârlıkta bulunması istenecek.



