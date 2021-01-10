Fenerbahçe - Mesut Özil flörtünde son dakika

Fenerbahçe - Mesut Özil transferi Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Son dönemin en büyük transfer operasyonuna imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil için artık geriye sayıma geçti. Sarı-Lacivertli yönetim, sportif direktör Emre Belözoğlu ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bizzat devrede olduğu Mesut konusunda oyuncuyla ilgili hiçbir pürüz bulunmuyordu. Fenerbahçe cephesi, Türk asıllı Alman futbolcunun, sezon sonunda Arsenal'le sona erecek sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyordu.

5.5 milyon Pound alacağı var

Önceki gün soluğu İngiltere'nin başkenti Londra'da alan Mesut'un, kulüp yönetimiyle sözleşmesini feshetmek konusunda görüşmelere başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun, İngiliz temsilcisinden yaklaşık 5.5 milyon Pound alacağı bulunuyor. Arsenal, haftalık 350 bin Pound ödediği Mesut'la yolları ayırarak, ağır maaş yükünden kurtulmak istiyordu. Fesih işlemlerinin birkaç güne sonuçlanacağı belirtildi.

3.5 senelik bir anlaşma...

Bu doğrultuda da tecrübeli futbolcunun, önümüzdeki hafta menajeriyle birlikte İstanbul'a gelerek, son detayları Kanarya ile görüşeceği ve imzayı atacağı bildirildi. Yıldız oyuncunun böylece serbest kalarak gelecek olması, anlaşmanın da 3 yıldan, 3.5 yıla dönmesini sağlayacak. Yarım sezon için için Mesut'a 2.5 milyon Euro, her yıl için ise 5 milyon Euro verilecek. Bu dev maaşın ödenmesi konusunda da sponsorların kaynakları kullanılacak.

Kafa olarak da Fener'e hazır

Kariyerinde büyük başarılar elde eden, ülkesi Almanya ile 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Mesut Özil, İngiliz devi Arsenal'den önce de bir dünya markası olan Real Madrid'de forma giyiyordu. Türk asıllı Alman yıldız, eşinin de Türk olması sebebiyle hayatını artık burada sürdürmek istiyor.

Özel hocayla sürekli idman

Mesut Özil, Arsenal'in bu sezonki Premier Lig kadrosunda yer almıyordu. Kulübünün kendisine verdiği rutin idman programının yanı sıra Mesut, özel hocasıyla da antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Elbette maç eksiği olacak 32 yaşındaki oyuncunun imzayı atar atmaz, sıkı bir çalışma programıyla Fenerbahçe'de sahaya çıkar hale getirilmesi bekleniyor.

Yusuf Dursun