Fenerbahçe... Mesut Özil açıkladı!
Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna dahil etmek için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerde transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil, yaptığı asist sayısının fazla olmasının sebeplerini bu şekilde açıkladı...
Fenerbahçe, Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil'i kadrosuna dahil ediyor. Kulüp Başkanı Ali Koç'un bir dönem 'gerçekleşmesi zor bir rüya' olarak bahsettiği, Fenerbahçe taraftarını bir hayli heyecanlandıran ve 3.5 yıllık anlaşma sağlanan Mesut Özil, yaptığı asist sayısının fazla olmasının nedenini böyle anlattı.