Fenerbahçe... Mesut Özil açıkladı!

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil'i kadrosuna dahil ediyor. Kulüp Başkanı Ali Koç'un bir dönem 'gerçekleşmesi zor bir rüya' olarak bahsettiği, Fenerbahçe taraftarını bir hayli heyecanlandıran ve 3.5 yıllık anlaşma sağlanan Mesut Özil, yaptığı asist sayısının fazla olmasının nedenini böyle anlattı.



