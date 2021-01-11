Fenerbahçe Mesut flörtünde bomba gelişme! Mutlu Özil transfer ateşini yaktı
Fenerbahçeli taraftarların sabırsız bir şekilde takip ettiği Mesut Özil transferinde heyecanlandıran bir son dakika paylaşım geldi. Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, Fenerbahçe logosuyla birlikte göz kırpma emojisi paylaştı. Almanya’dan İngiltere’ye geçen Mesut, kurallar gereği yarına kadar evinde karantinada. Tecrübeli oyuncu, izolasyonu bitince Arsenal ile bizzat görüşerek pürüzleri giderip, Fenerbahçe'ye imzayı atmak istiyor.
Mesut Özil, her geçen gün Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaşıyor. Taraftarlar, müjdeli haberin gelmesini dört gözle bekliyor. Henüz yıldız futbolcu ile Arsenal arasındaki görüşmeler sonuçlanmadı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun abisi Mutlu Özil’in dün yaptığı Instagram paylaşımı heyecan yarattı. Abi Özil, Fenerbahçe logosu ile birlikte göz kırpma emojisi paylaştı. Sosyal medyada dünün en çok konuşulan hareketi bu oldu.
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Görüşmeleri Söğüt yapıyor
Sarı-Lacivertliler artık Arsenal ile Mesut Özil arasındaki anlaşmayı bekliyor. Dünyaca ünlü yıldız, Almanya’dan İngiltere’ye gittiği için kurallar gereği tedbir amaçlı yarına kadar evinde karantinada olacak. Oyuncunun menaceri Dr.Erkut Söğüt, bu süreçte Arsenal ile pazarlıkları sürdürüyor. Mesut ise gorüşmelere video konferans yoluyla katılıyor.
Toplam 6.5 milyon Pound
Mesut Özil, bugün izolasyon süreci biter bitmez Arsenal’lı yetkililer ile yüz yüze bir araya gelmeyi planlıyor. Yıldız futbolcunun kulübünden 5.5 milyon Pound’luk alacağının yanı sıra sözleşmesini tamamlaması halinde kazanacağı 1 milyon Pound bulunuyor. Mesut Özil, bu hafta Arsenal ile orta yolu bulup bir an önce Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe’ye imza atmanın hesaplarını yapıyor.