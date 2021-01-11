Mesut Özil, her geçen gün Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaşıyor. Taraftarlar, müjdeli haberin gelmesini dört gözle bekliyor. Henüz yıldız futbolcu ile Arsenal arasındaki görüşmeler sonuçlanmadı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun abisi Mutlu Özil’in dün yaptığı Instagram paylaşımı heyecan yarattı. Abi Özil, Fenerbahçe logosu ile birlikte göz kırpma emojisi paylaştı. Sosyal medyada dünün en çok konuşulan hareketi bu oldu.





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Görüşmeleri Söğüt yapıyor

Sarı-Lacivertliler artık Arsenal ile Mesut Özil arasındaki anlaşmayı bekliyor. Dünyaca ünlü yıldız, Almanya’dan İngiltere’ye gittiği için kurallar gereği tedbir amaçlı yarına kadar evinde karantinada olacak. Oyuncunun menaceri Dr.Erkut Söğüt, bu süreçte Arsenal ile pazarlıkları sürdürüyor. Mesut ise gorüşmelere video konferans yoluyla katılıyor.

Toplam 6.5 milyon Pound

Mesut Özil, bugün izolasyon süreci biter bitmez Arsenal’lı yetkililer ile yüz yüze bir araya gelmeyi planlıyor. Yıldız futbolcunun kulübünden 5.5 milyon Pound’luk alacağının yanı sıra sözleşmesini tamamlaması halinde kazanacağı 1 milyon Pound bulunuyor. Mesut Özil, bu hafta Arsenal ile orta yolu bulup bir an önce Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe’ye imza atmanın hesaplarını yapıyor.







