Fenerbahçe mesaisi bugün başlıyor
Ligde 31. haftayı 1-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına 1 günlük izin vermişti. Dünü izinli geçiren futbolcular, Fenerbahçe’yle pazar günü oynayacakları zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
Ligde 31. haftayı 1-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına 1 günlük izin vermişti. Dünü izinli geçiren futbolcular, Fenerbahçe’yle pazar günü oynayacakları zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Nevzat Demir Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayacak olan antrenman, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.