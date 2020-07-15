Fenerbahçe mesaisi bugün başlıyor

Ligde 31. haftayı 1-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına 1 günlük izin vermişti. Dünü izinli geçiren futbolcular, Fenerbahçe’yle pazar günü oynayacakları zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe mesaisi bugün başlıyor

Ligde 31. haftayı 1-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına 1 günlük izin vermişti. Dünü izinli geçiren futbolcular, Fenerbahçe’yle pazar günü oynayacakları zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Nevzat Demir Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayacak olan antrenman, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

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