Fenerbahçe Mert Günok için pazarlıklara başladı

Volkan Demirel’e jübile yaptırmayı planlayan Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli kalecisi Mert Günok’un transfer için Başakşehir ile pazarlıklara başladı.

08 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Fenerbahçe Mert Günok için pazarlıklara başladı

Volkan Demirel’e jübile yaptırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda eldivenleri eski oyuncusuna vermek istiyor. Yönetim, Mert Günok’un transfer için Başakşehir ile pazarlıklara başladı. Fenerbahçe, takas ağırlıklı bir teklif paketiyle işi bitirmeyi hedefliyor. Turuncu-Lacivertliler, takımın başına geçecek olan Okan Buruk’un talebi doğrultusunda takas önerisine yanıt verecek.

Şu anda Milli Takım kampında bulunan Mert Günok ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 30 yaşındaki file bekçisi, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye dönerek, uzun yıllar Sarı-Lacivertli formaya hizmet etmek istiyor.

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