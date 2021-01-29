Fenerbahçe alt yapısında forma giyen ve 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalanan 16 yaşındaki Melih Bostan Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'a 6 aylığına kiraladı.

Sarı-Lacivertli kulüp pandemi döneminde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren oyuncunun gelişimini devam ettirmesi ve süre olması için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Alt yaş milli takımlarda 34 kez milli formayı giyen Melih Bostan'ın Sarı-Lacivertli takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Melih Bostan'ın Fenerbahçe alt yaş gruplarında 100 golü bulunuyor.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL