Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Rus futbolcu Fedor Kudryashov, sözleşmesinin yenilenmemesinin artık serbest kalmıştı. 32 yaşındaki tecrübeli sol bekle ilgili Rus basınından gelen son haberler ise gündeme bomba gibi düştü.

Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin şu anda Torpedo Moskova'nın tesislerinde idmanlarına devam eden futbolcuyla yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde Zenit Saint Petersburg'un yanı sıra bazı Türk kulüplerinin de Kudryashov'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler