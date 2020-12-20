Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK maçında ilk 11’de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.







