Fenerbahçe transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak istediği forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bugüne kadar Sarı-Lacivertliler'in gündemine onlarca isim girerken, Kanarya'nın gün sonunda karar verdiği golcü Maxi Gomez oldu.

Ali Koç ve ekibi anlaştı

Vole'nin haberine göre; yaklaşık 3 haftadır hem Valencia hem de Uruguaylı futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ali Koç ve ekibi 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Kanarya, tecrübeli forvet için 7 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulundu ve beklemeye geçti.

Artık Sarı-Lacivertliler transferi resmi olarak sonuçlandırmak için İspanyol temcilcisinin son teklife vereceği yanıtı bekliyor.

Gomez, Valencia'nın bu sezon Girona ile oynadığı maçta 16, Athletic Bilbao karşısında da 73 dakika sahada kaldı fakat skor katkısı veremedi.







