Fenerbahçe, Maxi Gomez transferini bitiriyor! İşte detaylar...

Fenerbahçe -Maxi Gomez iddiaları son günlerde yine arttı. Önceki gün Sky Almanya, Sarı-Lacivertliler’in Valencia’ya yaptığı teklifi artırdığı ve Mönchengladbach’a oranla transferde favori konumda olduğunu yazmıştı. Son iddia İtalya’dan geldi. Buna göre Bologna, Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak Bordo-Mavililer, bu girişimde hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Valencia’nın ve Gomez’in Sarı-Lacivertliler ile imza aşamasına geldiği haberini alarak görüşmelerden eli boş döndü.

Nunez etkisi

Avrupa medyasından gelen haberlere göre Maxi Gomez’in Fenerbahçe’ye transfer olması artık an meselesi. Jorge Jesus’un Benfica’dan eski öğrencisi olan, vatandaşı Darwin Nunez’den Portekizli hocayla ilgili övgü dolu sözler duyması, yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’i tercih etmesinde önemli etkenlerden biri oldu. Fenerbahçe’nin bu transferi 10 milyon Euro civarına bitirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den Icardi’ye ret

Mauro İcardi’nin eşi ve menaceri olan Wanda Nara, geçen hafta İstanbul’a gelmiş ve görüşmelerde bulunmuştu. Nara’nın Galatasaray ve Fenerbahçe ile masaya oturduğu belirtilmişti. Le10Sport’ta yer alan habere göre PSG’nin kadroda düşünmediği Arjantinli golcü için Sarı Lacivertliler teklif yapmama kararı aldı. Fenerbahçe’nin Maxi Gomez’e yoğunlaştığı ve İcardi önerisine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.







