Fenerbahçe, Maxi Gomez için harekete geçti! Teklifini yükseltti

Kadrosunu golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe , bir süredir gündeminde yer alan Maxi Gomez için girişimlerini hızlandırdı.

Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Fenerbahçe, Valencia'dan ayrılmak isteyen Maxi Gomez için yaptığı teklifi yükseltti ve transferde Uruguaylı futbolcunun talipleri arasında ilk sıraya yükseldi.

Borussia Mönchengladbach devrede

Fenerbahçe haricinde Borussia Mönchengladbach'ın da Maxi Gomez için devrede olduğu belirtilirken, Valencia'nın 12 milyon Euro'luk bonservis talebinin Alman ekibi için çok yüksek olduğunun altı çiziliyor.

Ayrıca İngiliz ekipleri Everton ve Newcastle da Uruguaylı golcü ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

14.5 milyon Euro bonservis ödendi

2019 yılında Celta Vigo'dan Valencia'ya 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinin en başarılı dönemlerini Celta Vigo'da geçiren ve Uruguay Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele etme planı olan Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 gol ve 3 asiste imza atmıştı.



