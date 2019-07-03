Fenerbahçe Max Kruse transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman yıldız Max Kruse, Sarı Lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyecek.

03 Temmuz 2019, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Max Kruse transferini resmen açıkladı

Sarı lacivertli kulüp, daha önce ön sözleşme imzaladığı Kruse ile resmi anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun 3 yıl boyunca sarı lacivertli formayı terleteceğini duyurdu. Kruse, sözleşmeyi imzaladıktan sonra sarı lacivertli kulübün yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'na giderek kampa katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Max Kruse'yi, "Hoş geldin, çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Kruse, sarı lacivertli ekipte 10 numaralı formayı terletecek.

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