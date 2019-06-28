  • Haberler
  • Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı

28 Haziran 2019, Cuma 19:53
- A +
Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.
Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."
 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...