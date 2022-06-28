Fenerbahçe, Mariano Diaz için teklifini yükseltti

Bruma ve Lincoln hamleleri ile transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe , Mariano Diaz transferi için girişimleri hızlandırdı.

AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması gündemde yer alan Mariano Diaz'ın transferi için görüşmeleri sürdürüyor ve iddialara göre Sarı-Lacivertliler golcü futbolcu için sunduğu ilk teklifi yükseltti.

Yeni teklif

Fenerbahçe, golcü futbolcuya ilk olarak 2+1 yıllık sözleşme ile 4 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak futbolcu 5 milyon Euro talep etmişti.

Bunun üzerine Sarı-Lacivertli ekip bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu bulan 2. teklifini futbolcuya iletti. Futbolcunun menajeri David Aranda ile görüşmeler devam ederken, Jorge Jesús'un listesindeki öncelikli isimler arasında yer alan Diaz ikna edilmeye çalışılıyor.

Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor

Real Madrid ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan futbolcu teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor ve Real Madrid oyuncuya gelecek tekliflerin tamamına açık.

2018 yılında 21.5 milyon Euro bonservis ile Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Mariano Diaz geçtiğimiz sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.



