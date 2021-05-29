Süper Lig'de şampiyonluğu son haftada kaçıran ve zirve mücadelesinde rakiplerinin gerisine düşerek ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Seçimde şu anda tek aday olarak gözüken Ali Koç ise yeni sezon çalışmalarına şimdiden hız vermiş durumda.

Sarı Lacivertliler'de şu anda en büyük soru işareti teknik direktör olarak yeni sezonda kimin görev yapacağı?









Emre Belözoğlu'nun durumu henüz netleşmemişken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. En Cancha'nın haberine göre; Fenerbahçe 67 yaşındaki Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'ye teklif götürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelede edecek olan Fenerbahçe'nin teklifini düşünen tecrübeli hocanın olumlu yanıt verebileceği dillendirilmeye başlandı.

Şu anda Real Betis'te görev yapan tecrübeli hocanın yeni adresi Fenerbahçe olabilir. Sarı Lacivertliler'in teknik direktör konusunda bir diğer adayı ise Sergei Rebrov. Emre Belözoğlu ile yola devam kararı da Başkan Ali Koç'un alternatifleri arasında yer alıyor.







