Fenerbahçe, Manuel Pellegrini'ye teklif götürdü

Fenerbahçe'de son dakika Manuel Pellegrini gelişmesi. Menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe'nin Manuel Pellegrini'ye teklif yaptığını açıkladı ve ''Şu anda Şili’den ayrılamaz. Gelecek sezon olabilir.” diye konuştu.

20 Haziran 2020, Cumartesi 10:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Manuel Pellegrini'ye teklif götürdü

Henüz teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe için Şili’den açıklama geldi.

Manuel Pellegrini’nin menajeri Jesus Martinez, “Fenerbahçe teklif yaptı. Manuel’in hemen takımın başına geçmesini istedi. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle şu anda Şili’den ayrılamaz. Gelecek sezon olabilir ancak şu anda takımın başına geçme ihtimali yok” diye konuştu.

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