Henüz teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe için Şili’den açıklama geldi.

Manuel Pellegrini’nin menajeri Jesus Martinez, “Fenerbahçe teklif yaptı. Manuel’in hemen takımın başına geçmesini istedi. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle şu anda Şili’den ayrılamaz. Gelecek sezon olabilir ancak şu anda takımın başına geçme ihtimali yok” diye konuştu.



