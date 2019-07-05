Fenerbahçe Mahmut Tekdemir'i bitiriyor!

Başakşehir, Azubuike ile anlaştı. Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe yolu iyice açıldı. Sarı-Lacivertliler bu transfer için artık günleri sayıyor.

05 Temmuz 2019, Cuma 08:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Mahmut Tekdemir'i bitiriyor!

Fenerbahçe Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir transferini bitirmeye artık çok yakın...

BAŞKANA SÖYLEDİ

Başakşehir geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Azubuike ile anlaştığı için bu transferin de önü açılmış oldu. Milli oyuncu da Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yönetime söyledi. Tecrübeli oyuncu Başkan Göksel Gümüşdağ'dan kendisine anlayış gösterilmesini dile getirdi.

YANAL BEKLİYOR

Ersun Yanal da bu transferi dört gözle bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Mahmut Tekdemir için 2 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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