Fenerbahçe Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir transferini bitirmeye artık çok yakın...

BAŞKANA SÖYLEDİ

Başakşehir geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Azubuike ile anlaştığı için bu transferin de önü açılmış oldu. Milli oyuncu da Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yönetime söyledi. Tecrübeli oyuncu Başkan Göksel Gümüşdağ'dan kendisine anlayış gösterilmesini dile getirdi.

YANAL BEKLİYOR

Ersun Yanal da bu transferi dört gözle bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Mahmut Tekdemir için 2 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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