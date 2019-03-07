Fenerbahçe Madrid deplasmanında

THY Euroleague’de Play-Off’u ve saha avantajısını sağlayan ilk 4 sıradaki yerini garantileyen Fenerbahçe Beko bugün İspanya deplasmanında Play-Off bileti alan Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

07 Mart 2019, Perşembe 06:17
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Fenerbahçe Madrid deplasmanında

THY Euroleague’de Play-Off’u ve saha avantajısını sağlayan ilk 4 sıradaki yerini garantileyen Fenerbahçe Beko bugün İspanya deplasmanında Play-Off bileti alan Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 24 haftada 21 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunan Kanarya, İstanbul’da 2 farkla yendiği rakibine rövanşı vermemek için sahaya çıkacak. Madrid ekibi ise 18 galibiyet, 6 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor Real Madrid ile Fenerbahçe, Euroleague’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Kanarya 8 kez rakibini mağlup ederken, Madrid temsilcisi ise 9 kez parkeden galip ayrılan taraf oldu.

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