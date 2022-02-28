Süper Lig 'in 27. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kasımpaşa paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlgilisine, bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; Çok Ayıp!"

Szalai'nin golü tartışma yarattı

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin 90+1'de Attila Szalai ile bulduğu golde faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Mete Kalkavan'a itirazlarda bulunmuştu. Maçın ardından Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak, "Pozisyonu görmemiş olabilirsin ama VAR'a gitmiyorsan, bu sorgulanmalı. Burada art niyet ararım." sözleri ile tepkisini dile getirmişti.

Kasımpaşa'nın paylaşımı şu şekilde:







