Fenerbahçe maçında Larnaca taraftarından skandal pankart!

Fenerbahçe 'nin AEK Larnaca ile oynadığı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü pankart olarak açtı.





F.BAHÇE TARAFTARINDAN BARIŞ PANKARTI

Fenerbahçe taraftarları, AEK Larnaca maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün İngilizcesini (Peace at home, peace in the world) pankart olarak açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında da aynı pankartı açmıştı.

LARNACA TARAFTARINDAN SKANDAL PANKART

Türk taraftarların barış çağrısı yapan anlamlı pankartına karşılık Rum tribünleri skandal bir pankartla karşılık verdi.

AEK Larnaca taraftarı, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Ne ironi ama asla unutma!’ yazılı bir pankart açtı. Aynı tribünde Yunanistan bayrakları da açıldı. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Kesimi polisi stada Türk bayraklarını da almadı.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.