Süper Lig'in 13. haftasında son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Gaziantep FK'nın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesi basınına önemli açıklamalarda bulundu. Romanya'dan Telekom Sport'a konuşan Sumudica, takımdaki geleceğine ilişkin önemli detaylara değindi.

Başarılı teknik adamın sözleşmesinin nisan ayında sona ereceği ve Gaziantep'in henüz kendisini kalmaya ikna edemediği aktarılırken Sumudica'nın açıklamaları Romanya'da Gaziantep'ten ayrılacağı fakat Türkiye'de kalabileceği şeklinde yorumlandı.

'Türkiye'de bir takımdan teklif aldım'

Türkiye'den farklı bir takımdan teklif aldığını belirten Sumudica, "Kalmamı çok istiyorlar ama bu durum, sadece görüşmelerden ibaret. Şimdi sözleşme uzatmak son derece zor. Çünkü biri Türkiye'den biri Suudi Arabistan'dan olmak üzere iki teklif daha almış durumdayım. Bunlar maddi açıdan kıyaslanamaz iki teklif... Şimdilik acelem yok ve bunların zihnimi ele geçirmesini istemiyorum. Hedefim bu takımı, olabildiğince yükseğe çıkarmak ve iyi bir performans elde etmek... Bir yıldır iç sahada kaybetmedim. Ligde üst üste 14 maçtır kaybetmeyen tek takım biziz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendisiyle ilgilenen takımla görüşmelerde bulunduğunu aktaran Sumudica, "Türkiye'den bir takımla, tarihi olan bir takımla görüşmeler var. Sıralamada zirvelerde değil ama ismi olan bir takım" dedi.

Telekom Sport, Sumudica'nın açıklamaları sonrası Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Sivasspor'u ön plana çıkarırken Okan Buruk ile yolların ayrılmasını beklemediği için adayların Trabzonspor, Antalyaspor ve Sivasspor olduğunu belirtti.