Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım! '90+8' Fernando Martins...'

Antalyaspor, Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Kadir Sağlam'ın yönettiği maça iyi başlayan taraf Kırmızı Beyazlılar oldu. Akdeniz ekibi, 14. dakikada Güray Vural'ın asistinde ağları sarsan Haji Wright'ın golüyle öne geçti. Güray Vural'ın Süper Lig'de yaptığı son beş asist de Haji Wright'a gelirken; ABD'li oyuncu, Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte Türkiye'de forma giydiği iki sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran isim oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

İlk 45 dakikayı 1-0 önde kapatan Antalyaspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. Batshuayi'yi durduramayan Akdeniz ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 3. kez kaybeden Kırmızı Beyazlılar, 16 puanla 14. sırada yer aldı.









6 MAÇTIR 3 PUAN YOK

Antalyaspor ile Fenerbahçe, ligde 54. kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibine karşı 34 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti ve 11 kez Akdeniz ekibi kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son 6 karşılaşmada Kırmızı Beyazlılar hiç 3 puana uzanamadı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 3’ünde galip gelirken, 3 müsabakada puanlar paylaşıldı. İki ekibin son karşılaşması, geçen sezon İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başındaki ilk maçıydı ve 1-1 sona ermişti.

DÖNÜŞ SANCILI OLDU

Akdeniz ekibi, Dünya Kupası arasından önce ligde 3’te 3 yapmıştı. Beşiktaş maçı ise Taksim’deki hani terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Antalyaspor’un aradan dönüşü ise sancılı oldu. Nuri Şahin’in öğrencileri önce sahasında Ankaragücü’ne, ardından deplasmanda Başakşehir’e 2-0’lık skorlarla kaybetti. Ekonomik sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar’da futbolculara ödemelerin yapılmadığı iddiaları var. Öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye kaybeden Akdeniz ekibi, kötü gidişata son veremedi.









MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Antalyasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam'a çok ciddi bir şekilde tepki gösterdi. 90+8. dakikada Fernando'nun harika golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken itirazları sonrası Sherel Floranus kırmızı kart gördü. Hakem kadrosu, güvenlik güçleriyle beraber soyunma odasına giderken Kırmızı Beyazlı ekibin resmi hesaplarından flaş bir paylaşım yapıldı.

Maç sonucunu 2-2 olarak belirten Antalyaspor, Fernando'nun olduğu görsele şu mesajı düştü:

"ADALETİN OLDUĞU “PARALEL EVRENDE” MAÇ SONUCU! Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Goller: 14’ Haji Wright, 90+8’ Fernando Martins